Son dakika haber! Hindistan'da yaşanan tren kazasında ölü sayısı 9'a çıktı

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu yaşanan kazada ölü sayısı 9'a yükseldi.

NDTV'de yer alan habere göre, hastane yetkilileri dün Bikaner şehrinden Gauhati şehrine gitmekte olan trenin 12 vagonunun raydan çıkması nedeniyle yaşanan kazada ölü sayısının 9'a, yaralı sayısının ise 37'ye çıktığını açıkladı. Yetkililer, yaralılardan 6'sının durumunun kritik olduğunu belirtti.

Bu arada, Hindistan Demiryolu Bakanı Ashwini Vaishnaw, kaza yerini ziyaret etti.

ANI haber ajansına göre, Vaishnaw, burada yaptığı değerlendirmede, "Ön soruşturma, lokomotif ekipmanında bir aksaklık olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Kazanın temel nedenini bulmak için soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Vaishnaw, ölen yolcuların ailelerine ve yaralılara tazminat ödeneceğini ifade etti.

Başbakan Narendra Modi, olaydan etkilenen ailelere taziyelerini iletti.

Öte yandan Uttar Pradeş eyaletinde de 2016'da bir trenin 14 vagonunun raydan çıkması sonucu 127 kişi hayatını kaybetmişti.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri

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