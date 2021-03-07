Son dakika haber... Hilmi Güler'e önemli görev
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Hilmi Güler'e önemli görev

07.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:59
Son dakika haber... Hilmi Güler'e önemli görev

Son dakika gündem haberi... Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 47 üye devletten 150 binin üzerinde yerel ve bölgesel yönetimi temsil eden Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne asil üye olarak seçildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 47 üye devletten 150 binin üzerinde yerel ve bölgesel yönetimi temsil eden Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne asil üye olarak seçildi. Başkan Güler, 2021-2026 yılları arasında Türkiye'yi temsil edecek heyette yer alacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla önemli bir görev verildi. Başkan Güler, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde (YBYK) asil Yerel Meclis Üyesi olarak görev yapacak. Kongre, Avrupa çapında 100 binin üzerinde yerel ve bölgesel yönetimin seçilmiş temsilcilerinin, sorunlarını tartıştıkları, deneyimlerini paylaştıkları ve görüşlerini hükümetlere ifade edebildikleri bir forum ortamı sağlıyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cahit Özkan Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Can Bartu Caner Erkin Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Hilmi Güler'e önemli görev - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 13:09:58. #1.16#
title