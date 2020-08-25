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Son dakika haber... Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (2)

Gelen son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi ile Türkiye'nin, enerji bağımlılığı anlamında yeni bir çağın sürecini başlattığını belirterek, "Bu adım hem psikolojik hem de maddi olarak bir duvarı yıktı.

Son dakika haber... Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (2)
25.08.2020 22:47 | Son Güncelleme: 25.08.2020 22:50

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi ile Türkiye'nin, enerji bağımlılığı anlamında yeni bir çağın sürecini başlattığını belirterek, "Bu adım hem psikolojik hem de maddi olarak bir duvarı yıktı. Artık bundan sonra her geçen gün enerji politikaları, TPAO özelinde yeni güzel haberleri duymaya milletimiz hazır olacak." dedi.

Bakan Albayrak, NTV'de katıldığı programda Karadeniz'deki doğal gaz keşfi başta olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karadeniz'deki doğal gaz keşfi ve söz konusu gazın ekonomiye kazandırılmasına yönelik soruları yanıtlayan Albayrak, on yıllardır süregelen "yapamayız" zihniyetinden bugünlere çok kolay gelmediklerini dile getirerek 3-5 senedir süren enerji devriminin genç mühendis ve kurumsal kapasite potansiyeline inanç hikayesi ile başladığını ifade etti.

Albayrak, o zihniyetin geride kaldığını, Türkiye Petrolleri AO'nun (TPAO) mühendislerinin, çalışanlarının müthiş bir öz güven, heyecan ve ümitle geleceğe baktığını vurgulayarak "TPAO bugünkü kapasitesiyle o gazı oradan dünyada en hızlı çıkararak sisteme alabilecek altyapıya sahip. 2023 gerçekçi bir süredir. Peki ekonomik etkileri ne olacak? 2023'e kadar giden süreçte yeni sözleşme vizeleri ile bu ekonomik olarak 83 milyonun hayatına dokunacak, sadece bu rezervde kalsak bile. Gaz ve tüketim fiyatlarının ucuzlamasıyla, sanayide kullanılan özel sektörün rekabet maliyetlerindeki enerji fiyatlarının ucuzlamasıyla, elektrik santrallerindeki gaz maliyetlerine dayalı elektrik fiyatlarının ucuzlamasıyla 83 milyonun cebine direkt dokunan bir iyileşme olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu gazın ekonomiye kazandırılması için yapılacak yatırıma yönelik bir soru üzerine de Albayrak, şöyle konuştu:

"Bugün maliyetlerini, yatırımlarını hepsini konuştuk. Bu da Allah'ın bir lütfu, Akçakoca sahiline gelen kesimde altyapı itibarıyla da çok müsait bir bölgede çıktı. Kum, yumuşak zemin. Burada söylenen çok büyük yatırımlardan çok daha uygun bir maliyette çıkarılacak. Nasıl biz bu gemileri kimseye muhtaç olmadan kendi imkanlarımızla tıkır tıkır ödeyip aldıysak, bu yatırımı da çok rahat yapabilecek bütçe ve finansman imkanına da sahibiz. Nitekim birçok yabancı yatırım bankası ve yabancı şirket 'ortak olmak veya finansman verelim, destek olalım' noktasındalar. Bizim şu anda ihtiyacımız yok, yürüyoruz ama finansman veya farklı destekler de değerlendirilir. Ama TPAO nasıl bugüne kadar kendi yaparak bulduysa, kapasitesiyle, maddi imkanlarıyla Hazine'si de arkasında durarak bu sahayı kendi işletip, çıkarma imkanına sahip."

"Türkiye'yi dünya liginde 'enerji üreticisi ülkeler' ligine çıkaran bir keşif"

Albayrak, şu anda dünyadaki en son teknolojiye sahip bir TPAO olduğunu belirterek, bu keşfin 2020 yılı itibarıyla dünyadaki en büyük gaz keşfi olduğunu ve bunun daha bir başlangıç olduğunu bildirdi.

Bu rezervin Türkiye'yi dünya liginde "enerji üreticisi ülkeler" ligine çıkaran bir keşif olduğunu dile getiren Albayrak "Türkiye yeni bir çağın sürecini başlattı, enerji bağımlılığı anlamında. Bu adım hem psikolojik hem de maddi olarak bir duvarı yıktı. Artık bundan sonra her geçen gün enerji politikaları, TPAO özelinde yeni güzel haberleri duymaya milletimiz hazır olacak." dedi.

Bakan Albayrak, Türkiye'nin kendi gaz keşiflerinin oluşturacağı konfor alanı ile geride kalan kontratlarla özellikle bitme noktasına gelen kontratlarla ilgili, LNG depolama kapasitesi de olduğu gerçeğinden hareketle, bölgedeki oyuncularla çok daha çetin, çok daha güçlü fiyat indirim pazarlığı alma gücüne kavuştuğunu vurguladı. Albayrak, bunun mevcut faturaların inmesi yönünde de yansımaları olacağını belirtti.

"Rusya ile yeni dönemde yeni iş birlikleri söz konusu olabilir"

Yeni dönemin, Türkiye açısından daha önce iş birliği yaptığı Rusya, Azerbaycan gibi ülkelerle de yeni iş birliklerini doğurabilecek bir süreci başlattığını aktaran Albayrak "Rusya ile en zor dönemde bile hiç sıkıntı yaşamadık, Rusya çok güvenilir bir tedarikçi oldu, bizi hiç yarı yolda bırakmadı. Rusya ile yeni dönemde yeni kapılar açılabilir, yeni iş birlikleri de söz konusu olabilir. Ülkemizin ve paydaşlarımızın menfaatine yeni bir sürecin doğabileceğini söyleyebilirim." değerlendirmelerinde bulundu.

"Türkiye'nin döviz fazlası vereceği yeni bir süreç başlıyor"

Albayrak, "Rezervin ödemeler dengesi konusunda Türkiye'ye ne kadar katkı sağlayacağının" sorulması üzerine de, "Artık oyuna bu enerji kartı da girdikten sonra, Türkiye'nin döviz fazlası vereceği yeni bir süreç başlıyor." dedi.

Madencilik alanıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Albayrak, "Bir büyük sürpriz önümüzdeki yıllarda madencilik alanında da gelecek, O biraz daha uzun soluklu, onun meyveleri 3-5 sene değil biraz daha sürecek ama onun da tohumlarını ektik. İnşallah oralardan da çınarlar çıkacak. Türkiye'nin sistematik altyapıları, jeofizik, jeokimya haritaları, mühendislik arama çalışmaları tamamlandı." diye konuştu.

Albayrak, döviz rezervleri tartışmalarına yönelik bir soru üzerine de, "(Doğal gaz keşfi) Bu bir rezerv midir? Aynı zamanda Merkez Bankası gibi bir rezervdir. Türkiye, bir Merkez Bankası rezervi kadar sistemine bir rezerv daha eklemiştir." dedi.

"Faturalara yansıyacak"

Bakan Albayrak, bu keşfin faturalara kesinlikle yansıyacağını dile getirerek, "Sadece vatandaşımızın ısınmak için kullandıkları doğal gaz faturalarına değil, aynı zamanda sanayicimizin kullandığı enerji maliyetlerine, aynı zamanda hane halkımızın, vatandaşımızın ve sanayicimizin elektrik faturalarına da indirim olarak yansıyacak. 2023'e yetiştirmek için var gücümüzle bütün kurumlarımız çalışacak. 2023'ten önce bunun vatandaşlarımıza yansıması için de çalışıyoruz. 2023'ten önce müjdelerle bile gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu keşfe yönelik muhalefetin açıklamalarını da değerlendiren Albayrak, "83 milyonun mutlu olduğu haberden yutkunan, mutsuz olan, sevinemeyen bir muhalefet olabilir mi? Bu söylemlerin hiçbirinin bize zerre etkisi yok." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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