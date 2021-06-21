Havalandırmaya düşen yavru baykuşu itfaiye ekipleri kurtardı
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Havalandırmaya düşen yavru baykuşu itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik - Haberler | 3. Sayfa

Havalandırmaya düşen yavru baykuşu itfaiye ekipleri kurtardı İstanbul Sultangazi'de binanın havalandırma boşluğuna düşen ve 3 gündür orada mahsur kalan yavru baykuş için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Havalandırmaya düşen yavru baykuşu itfaiye ekipleri kurtardı

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de binanın havalandırma boşluğuna düşen ve 3 gündür orada mahsur kalan yavru baykuş için itfaiye ekipleri seferber oldu. Kısa süreli çalışma sonrası kurtarılan baykuşun, ayak ve kanatlarına ip dolandığı bu nedenle düştüğü yerde hareketsiz kaldığı anlaşıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Sultangazi, İsmetpaşa Mahallesi, 139'uncu Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın havalandırma boşluğundan 3 gündür gelen seslerin baykuş olduğunu tahmin eden daire sahibi Galip Şahin itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine Habibler İtfaiye İstasyonu'ndan kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda Baykuş'un bir alt kattaki havalandırma bacasına düştüğünü fark etti. Ekipler kısa sürede baykuşa ulaştı. Kurtarılan kuşun henüz yavru olduğu ve ayak ile kanatlarına ise ip dolandığı bu nedenle de düştüğü yerde hareketsiz kaldığı anlaşıldı.

Havalandırmaya düşen yavru baykuşu itfaiye ekipleri kurtardı
Havalandırmaya düşen yavru baykuşu itfaiye ekipleri kurtardı
Havalandırmaya düşen yavru baykuşu itfaiye ekipleri kurtardı
Havalandırmaya düşen yavru baykuşu itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik

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