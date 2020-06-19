Son dakika haber: Hatayspor: 2-2
Son dakika haberi: STAT: Necmi KadıoğluHAKEMLER: Alper Çetin, Gökmen Baltacı, Cem ÖzbayİSTANBULSPOR: Alperen Uysal, Atchom, Oğuzhan, Ali Aytemur, Issah, Rıdvan Şimşek (Dk. 65 Zafer Şensoy), Eslem Öztürk (Dk. 81 Uygar Mert Zeybek), Ali Dere, Cajic, Kağan Miray Bağış (Dk. 75 Muhammed Enes Durmuş), Papa Diouf (Dk.
19.06.2020 22:42 | Son Güncelleme: 19.06.2020 23:25
STAT: Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Alper Çetin, Gökmen Baltacı, Cem ÖzbayİSTANBULSPOR: Alperen Uysal, Atchom, Oğuzhan, Ali Aytemur, Issah, Rıdvan Şimşek (Dk. 65 Zafer Şensoy), Eslem Öztürk (Dk. 81 Uygar Mert Zeybek), Ali Dere, Cajic, Kağan Miray Bağış (Dk. 75 Muhammed Enes Durmuş), Papa Diouf (Dk. 76 İbrahim Yılmaz)HATAYSPOR: Akın Alkan, Popov, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Gökhan Karadeniz (Dk. 57 Hamza Gür), Rayane Aabid, Selim Ilgaz, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 82 Soner Örnek), Mirkan Aydın (Dk. 57 Alican Özfesli) (Dk. 75 Barbosa)GOLLER: Dk. 36 ve Dk. 55 Papa Diouf (İstanbulspor) – Dk. 69 Caner Hüseyin Bağ, Dk. 88 Soner Örnek (Hatayspor)KIRMIZI KART: Issah (dk. 90+6) (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Eslem Öztürk (İstanbulspor) - Popov, Hamza Gür, Sadi Karaduman (Hatayspor)
TFF 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında İstanbulspor, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.
- İstanbul
Kaynak: DHA