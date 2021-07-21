Son dakika haber | Hatay'da orman yangını (1)

Son dakika haberleri... HATAY'ın Antakya ilçesinde dağlık ve ormanlık alanda yangını çıktı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde dağlık ve ormanlık alanda yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Kisecik Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunan ormanda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 3 helikopter, 30 yangın söndürme aracı sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı