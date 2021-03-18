Son dakika haber! Gelibolu'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı ve Şehitleri Anma Günü törenleri
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Son dakika haber! Gelibolu'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı ve Şehitleri Anma Günü törenleri

18.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:27
Son dakika haber! Gelibolu'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı ve Şehitleri Anma Günü törenleri

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla törenler yapıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla törenler yapıldı.

2. Kolordu Komutanlığı önündeki törende Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Topçu Albay Şevki Ertekin ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çoban, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören tamamlandı.

Gelibolu Şehitliği'ndeki tören ise saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Kaymakam Hakan Kılınçkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihin hiçbir döneminde bir başka bayrak altında yaşam sürmemiş Türk milletinin bağımsızlık karakterine ve bükülmez bileğine leke sürmeyerek tam 106 yıl önce tüm dünyaya Çanakkale'nin geçilmez olduğunu, kanıyla ve canıyla ispatlayan aziz şehitlerimiz, yine bir 18 Mart sabahında sizlere olan şükran ve minnet duygularımızı sunmak üzere huzurunuzdayız. Kutsal vatan topraklarını canları pahasına savunarak bu büyük zaferi milletimize armağan eden başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, siz aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

Daha sonra şehitlik defterini imzalayan Kılınçkaya ile beraberindekilerin şehit mezarlarına karanfil bırakmasıyla tören sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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