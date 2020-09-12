Son dakika haber | Gaziantep'te traktörün çarptığı yaya öldü
Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde traktörün çarptığı yaya, hayatını kaybetti.
12.09.2020 15:29 | Son Güncelleme: 12.09.2020 15:32
Gaziantep'in Nizip ilçesinde traktörün çarptığı yaya, hayatını kaybetti.
Aşağıçardak Mahallesi'nde M.S. idaresindeki 27 ZD 060 plakalı traktör, mahalle içerisinde seyir halindeyken yaya Mustafa Demir'e (75) çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Demir'in cenazesi, Nizip Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.
Traktör sürücüsü M.S. de gözaltına alındı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA