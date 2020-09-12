Son dakika haber | Gaziantep'te traktörün çarptığı yaya öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Gaziantep'te traktörün çarptığı yaya öldü

Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde traktörün çarptığı yaya, hayatını kaybetti.

Son dakika haber | Gaziantep'te traktörün çarptığı yaya öldü
12.09.2020 15:29 | Son Güncelleme: 12.09.2020 15:32

Gaziantep'in Nizip ilçesinde traktörün çarptığı yaya, hayatını kaybetti.

Aşağıçardak Mahallesi'nde M.S. idaresindeki 27 ZD 060 plakalı traktör, mahalle içerisinde seyir halindeyken yaya Mustafa Demir'e (75) çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Demir'in cenazesi, Nizip Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.

Traktör sürücüsü M.S. de gözaltına alındı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Canan Ergüder Tayanç Ayaydın Nilperi Şahinkaya
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Josef De Souza Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül İzmir Kuyumcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Gaziantep'te traktörün çarptığı yaya öldü - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 15:33:32. #1.14#
title