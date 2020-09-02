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Son dakika haber! En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,90 ile "Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.", yüzde 1,89 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 1,73 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Son dakika haber! En fazla kazandıran yatırım fonları
02.09.2020 14:55 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:00

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,90 ile "Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.", yüzde 1,89 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 1,73 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,034305 1,90
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,926830 1,89
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 123,849496 1,73
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039908 1,69
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078126 1,68
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 79,993190 1,66
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,076317 1,58
TEB Portföy Altın Fonu 0,111090 1,51
Garanti Portföy Altın Fonu 0,130022 1,51
Deniz Port. Altın Fonu 0,056912 1,51
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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