Son dakika haber: Emlak Katılım'dan İstanbul'a üç yeni hizmet noktası Son dakika haberleri: Yeni hizmet noktaları Laleli, Sultanbeyli, Bağcılar şubeleri ile İstanbul'da sekiz şubeye ulaşan Emlak Katılım, Türkiye genelinde şube sayısını 20'ye çıkardı.

Yeni hizmet noktaları Laleli, Sultanbeyli, Bağcılar şubeleri ile İstanbul'da sekiz şubeye ulaşan Emlak Katılım, Türkiye genelinde şube sayısını 20'ye çıkardı.

Emlak Katılım açıklamasına göre, Mart 2019'da hizmet vermeye başlayan firma, şube ağını genişletmeye devam ediyor.

Dijital bankacılık araçlarıyla Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerine hizmet sunan Emlak Katılım, açılışını yaptığı yeni şubeleriyle hizmet ağını genişletiyor.

Yıl sonuna kadar 40 şube hedefleniyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, aynı zaman diliminde üç yeni şubeyi hizmete sunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Yurdumuzun dört bir yanında şubelerimizle müşterilerimize fiziksel olarak da ulaşmak için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul'da hayata geçirdiğimiz üç yeni şube ile bu amaç için önemli bir adım daha atmış olduk. Hizmet portföyümüz genişliyor. Hizmet ağımız büyüyor. Bugün aktif olarak faaliyete başlayan Laleli, Sultanbeyli ve Bağcılar noktalarımızla İstanbul'da sekizinci, Türkiye'de ise 20'nci şubeye ulaştık." ifadelerini kullandı.

Emlak Katılım, Merkez (Ataşehir), Fatih, İkitelli, Ümraniye, Erenköy, Laleli, Sultanbeyli, Bağcılar, Ankara, Ankara (Ostim), Bursa, İzmir, İzmit, Gaziantep, Samsun, Kayseri, Rize, Adana, Konya ve Konya Büsan şubeleriyle hizmet vermeye devam ediyor, 2020 sonunda ise 40 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: AA