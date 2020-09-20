Ekmek teknesinin yanmasını gözyaşları içinde izledi
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Ekmek teknesinin yanmasını gözyaşları içinde izledi

Ekmek teknesinin yanmasını gözyaşları içinde izledi Her şeyini satıp borç parayla kurduğu iş yeri yanınca gözyaşlarına boğuldu Şanlıurfa'da evini ve arabasını satıp arkadaşlarından aldığı borç parayla kurduğu iş yeri yanan şahıs, yangın söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.

20.09.2020 18:03 | Son Güncelleme: 20.09.2020 18:14

Ekmek teknesinin yanmasını gözyaşları içinde izledi

Her şeyini satıp borç parayla kurduğu iş yeri yanınca gözyaşlarına boğuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da evini ve arabasını satıp arkadaşlarından aldığı borç parayla kurduğu iş yeri yanan şahıs, yangın söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde yaşandı. Ramazan Aksoy isimli vatandaş, yaklaşık bir yıl önce evini ve arabasını satıp arkadaşlarından aldığı borç parayla düğün salonu açtı. Birkaç ay iş yerini çalıştıran Aksoy, korona virüs nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte kiralık bir evde yaşamaya başlayan Aksoy, arkadaşlarından borç para alarak çalıştıramadığı iş yerinin kirasını ödemeye devam etti.

Duman yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi

Pandemi süresince kapalı olan iş yerinden bu gün akşam saatlerinde dumanlar yükseldi. Durumu fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, bir binanın bodrum katında olan düğün salonuna girerek yangını söndürmeye çalıştı.

İş yerinin yandığını haber alıp gelen Ramazan Aksoy, duvar dibine oturup yangın söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde seyretti. Her şeyini satıp arkadaşlarından aldığı borç parayı da üzerine ekleyerek düğün salonu açtığını söyleyen Ramazan Aksoy, gözyaşlarına boğuldu.

İş yeri sahibinin bütün varlığının düğün salonu olduğunu söyleyen Cengiz Toprak ise, Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile hayırsever vatandaşların kendisine el uzatmasını istedi.

Düğün salonundaki dumanı tahliye eden ekipler, yangının çıkış nedeni belirlemek için çalışma başlattı.

Ekmek teknesinin yanmasını gözyaşları içinde izledi

Kaynak: İHA

IHA Editörü - ŞİNASİ İNAN
ŞİNASİ İNAN
IHA Editörü
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