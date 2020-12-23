Son dakika haber... Edremit'te kısıtlamada kaza: 1 ölü
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Son dakika haber... Edremit'te kısıtlamada kaza: 1 ölü

23.12.2020 00:17 | Son Güncelleme: 23.12.2020 00:21
Son dakika haber... Edremit'te kısıtlamada kaza: 1 ölü

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde kısıtlamada meydana gelen kazada, bir kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kısıtlamada meydana gelen kazada, bir kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, 23: 00 sıralarında D 550 karayolu Edremit otogar kavşağında Bünyamin Türk idaresindeki 20 AET 927 plakalı kamyon, Akçay istikametinden Havran istikametine seyir halindeyken 602 Sokaktan Otogar istikametine gitmek isteyen Serkan Yörük idaresindeki 10 BM 099 plakalı otomobile çarptı. Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Sümbül Yörük isimli kişi 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Kazada sürücünün hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kazayla ilgi polisin soruşturması sürüyor. - BALIKESİR

Son dakika haber... Edremit'te kısıtlamada kaza: 1 ölü
Son dakika haber... Edremit'te kısıtlamada kaza: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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