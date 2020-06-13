Son dakika haber! Doktorun hakaret ettiği kadının kızına rektörden 'Geçmiş olsun' telefonu
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Son dakika haber! Doktorun hakaret ettiği kadının kızına rektörden 'Geçmiş olsun' telefonu

Son dakika habere göre AYDIN'daki Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde doktorun hakaret ettiği Mesrure Toker'in kızı emekli hemşire Nazlı Toker'i, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, telefonla arayarak, "Çok üzüldük. Öyle bir talihsizlik yaşamak kendi adıma ve kurumum adına üzüntü verici.

Son dakika haber! Doktorun hakaret ettiği kadının kızına rektörden 'Geçmiş olsun' telefonu
13.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:45

AYDIN'daki Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde doktorun hakaret ettiği Mesrure Toker'in kızı emekli hemşire Nazlı Toker'i, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, telefonla arayarak, "Çok üzüldük. Öyle bir talihsizlik yaşamak kendi adıma ve kurumum adına üzüntü verici. Üzüntünüzü de paylaşıyoruz" dedi. Aile, doktor hakkında suç duyurusunda bulunmak için avukata vekaletname verdi.

Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde yaşayan Mesure Toker (87), bel kayması şikayetiyle geçen çarşamba günü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde başvurdu. Hastanede algoloji (ağrı bilimi) bölümüne yatışı yapılan Toker, aynı gece ameliyat yapıldı. Mesure Toker, ertesi sabah Algoloji Bölümü Bilim Dalı Başkanı Prof. Doktor Osman Nuri A. 'ya, ameliyata randevu aldığı doktorun yerine başka bir doktorun girmesinin nedenini sordu. Prof. Doktor Osman Nuri A. ise bağırarak, tepki gösterdi.

Ardından da odada bulunan hasta yakınıyla tartışmaya başladı. Sinirlenen doktor, hakaretlerde bulunarak küfürler etti. Ayrıca hasta ile yakınlarının hastaneden çıkarılmasını istedi.Hastanede yaşananlar, odada bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada yer alan görüntüler kamuoyu vicdanında olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür. İlgili kişi hakkında ivedilikle hukuki süreç başlatılmıştır" dedi.Mesrure Toker ise, yaşanan olay yüzünden mağdur ve mahcup duruma düştüğünü ifade etti.Aile, doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmak için avukata vekaletname verirken, Rektör Aldemir, dün akşam Mesrure Toker'in kızı emekli hemşire Nazlı Toker'i cep telefonundan görüntülü aradı. Rektör Aldemir, görüşmede, "Bize de haber basın yoluyla intikal etti. Açıkçası çok üzüldük. Öyle bir talihsizlik yaşamak gerçekten kendi adıma ve kurumum adına üzüntü verici. Üzüntünüzü de paylaşıyoruz. Hiç hoş olmayan görüntülere şahit olduk. Olayı öğrendiğimiz andan itibaren hukuken ve idari olarak yapmamız gereken şeyleri araştırıyoruz. İnceleme aşamasında şu anda. Bizzat doktorlar ile kendim görüştüm" diye konuştu. Nazlı Toker de teşekkür ederek, "Ben de tüm hastalara şifa diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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