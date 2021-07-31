Diyarbakır'da işyerinin önünde oturan kişiye silahlı saldırı
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Diyarbakır'da işyerinin önünde oturan kişiye silahlı saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Diyarbakır'da işyerinin önünde oturan kişiye silahlı saldırı Diyarbakır'da bir kişi işyerinin önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.

- Diyarbakır'da işyerinin önünde oturan kişiye silahlı saldırı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir kişi işyerinin önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan işyeri sahibi Z.Ö., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, saldırganlar ise kaçarak izlerini kaybettirdi.

Olay, gece geç saatlerde merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan bir telefoncu dükkanı önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İşyeri sahibi Z.Ö.(45), kendisine ait dükkanın önünde oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından üzerine silahlarla ateş açıldı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Z.Ö.'yü gören mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipler, Z.Ö.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Vücuduna 4 kurşun isabet eden Z.Ö., hastanede tedavi altına alınırken, Polis ekipleri de olayın yaşandığı sokağı kapatarak olay yerinde çalışması yaptı. Çok sayıda mermi kovanını tespit eden ekipler, incelemek üzere kriminale götürdü.

Polis olayı gerçekleştiren kişi ve ya kişilerin yakalanması için çalışma başlatırken, inceleme sürüyor.

Diyarbakır'da işyerinin önünde oturan kişiye silahlı saldırı
Diyarbakır'da işyerinin önünde oturan kişiye silahlı saldırı
Diyarbakır'da işyerinin önünde oturan kişiye silahlı saldırı
Diyarbakır'da işyerinin önünde oturan kişiye silahlı saldırı
Diyarbakır'da işyerinin önünde oturan kişiye silahlı saldırı
Diyarbakır'da işyerinin önünde oturan kişiye silahlı saldırı
Diyarbakır'da işyerinin önünde oturan kişiye silahlı saldırı
Diyarbakır'da işyerinin önünde oturan kişiye silahlı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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Diyarbakır'da işyerinin önünde oturan kişiye silahlı saldırı - Haberler
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