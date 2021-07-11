Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüz'ü tebrik etti

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Ali Gürbüz'ü kutladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Ali Gürbüz'ü kutladı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yayımladığı tebrik mesajında, "660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan olan Ali Gürbüz'ü kutluyor, tarihi çayırda mücadele eden tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz