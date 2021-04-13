Son dakika haber... Dijital Tarım Pazarı yaygınlaştırılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Dijital Tarım Pazarı yaygınlaştırılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Dijital Tarım Pazarı yaygınlaştırılacak

Son dakika gelişmesine göre Üreticiler, geleneksel pazarlama metodunda kendi ürününün değerini belirleyemezken, dijital tarım pazarı sistemi ile maliyet analizi de yaparak ürün pazar değerini kendisi belirlemesi nedeniyle Dijital Tarım Pazarı yaygınlaştırılacak.

Üreticiler, geleneksel pazarlama metodunda kendi ürününün değerini belirleyemezken, dijital tarım pazarı sistemi ile maliyet analizi de yaparak ürün pazar değerini kendisi belirlemesi nedeniyle Dijital Tarım Pazarı yaygınlaştırılacak.

Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) 29 Nisan 2020 tarihinde tarım ve gıda sektörünün tüm paydaşlarının kullanımına açılmıştı. Sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılmasını hedefleyen DİTAP ile satıcı ve alıcı arasında doğrudan satışın gerçekleşmesine imkan tanıması nedeniyle DİTAP'tan üreticilerin daha fazla yararlanmaları istendi.

Bu bağlamda DİTAP Portalı'nın geliştirilmesi, yaygın kullanılması ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerinden konu sorumlularının katılımı ile Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda, pandemi kurallarına riayet edilerek DİTAP eğitim toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Tarım ve Orman Malatya İl Müdür Yardımcısı Ramazan Çolak, Yüksek Ziraat Mühendisi Emre Sülü, Ziraat mühendisleri Ali Gülcan ve Haşim Kartal ile DİTAP ilçe sistem sorumluları katıldı. Tarım ve Orman Malatya İl Müdür Yardımcısı Ramazan Çolak, toplantıyı açılış konuşmasında, Dijital Tarım Pazarı'nın öneminden söz etti. Çolak, "Bakanlığımız tarafından 29 Nisan 2020 yılı içerisinde uygulamaya konulan Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) bitkisel hayvansal ve su ürünleri üretiminde sözleşmeli üretim modelinin geliştirilmesi üreticilerimizin doğrudan pazarlama ve nihai tüketici ile bağlantı kurma imkanı sağlayan bir sistemdir. Ayrıca üreticinin gerek ferdi gerekse de çiftçi örgütü olarak doğrudan pazarlama aracı kullanmama ve ürüne katma değeri kendisi belirleme gibi birçok avantajlar getirisi sağlamaktadır. Bu kapsamda bizler bakanlık personeli olarak üretici alıcı çiftçi örgütleri ve bu uygulama içerisinde yer alan bütün paydaşların aktif olarak sistemi kullanması sistemin yaygınlaşması daha fazla alıcı-satıcıyla buluşmasında faaliyet göstereceğiz. Geçmişte geleneksel pazarlama metodunda üretici kendi ürününün değerini belirleyemezken bu sistemle maliyet analizi de yaparak ürün pazar değerini kendisi belirlemiş olacaktır. Dijital teknolojinin yaygınlaştığı günümüzde üreticiyi, tarımsal ürünü satıcı-alıcı buluşturma konusunda yeni bir uygulama modelidir" dedi.

Konu sorumlusu Yüksek Ziraat Mühendisi Emre Sülü'nün katılımcılara yaptığı sunumun ardından soru-cevap bölümü yapılarak toplantı sona erdi. - MALATYA

Son dakika haber... Dijital Tarım Pazarı yaygınlaştırılacak
Son dakika haber... Dijital Tarım Pazarı yaygınlaştırılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ece Erken Hande Erçel Burak Sergen Canan Ergüder
Spor Caner Erkin Abdullah Avcı Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Dijital Tarım Pazarı yaygınlaştırılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 13:01:32. #1.14#
title