Son dakika gündem: Daikin, farkındalık projesiyle çocuklara temiz hava ve çevre bilinci kazandırıyor

Daikin tarafından çocukların temiz hava ve çevre konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla başlatılan "Temiz Hava Elçileri Projesi" kapsamında Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bazı ilkokullarda temiz hava sınıfları oluşturuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iklimlendirme sektörünün öncü kuruluşu Daikin, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmalarını her geçen gün artırmaya ve daha geniş kitlelere yaymaya devam ediyor.

Bu amaçla, geleceğin büyükleri çocuklarla temiz hava ve temiz çevre konusuna dikkat çekmek isteyen ve onları bu konuda bilinçlendirmeyi hedefleyen şirketin 2017 yılında başlattığı "Temiz Hava Elçileri Projesi" tüm hızıyla sürüyor.

Proje kapsamında bugüne kadar birçok okulda etkinlikler düzenleyen şirket, belirlenen okullarda temiz hava sınıfları açarak çocukları, bu konuda bilinçlendirmenin yanı sıra "temiz hava elçileri" ailesinin bir üyesi olarak görevlendiriyor.

Türkiye genelinde 5 ila 12 yaş aralığındaki anaokulu ve ilköğretim öğrencilerine yönelik uygulanan projede, özel olarak tasarlanan temiz hava sınıfı, çocukların rahat edebileceği şekilde rahat puflarla donatılmış etkinlik odası olarak konumlanıyor. Sınıflara Daikin markalı hava temizleme cihazıyla temiz hava sağlanıyor.

Burada çocuklara temiz hava ve çevrenin ne olduğu çeşitli uzmanlarca eğlenceli biçimlerde anlatılarak bu konuda farkındalık oluşması amaçlanıyor.

Etkinlik kapsamında çocuklar bilgilenirken çeşitli hediyeler, büfe ikramları, gösteriler, uçurtma şenliği ve diğer oyunlarla dolu dolu zaman geçiriyor.

Proje, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Mudarlı ve Ovacık İlkokulları'nda temiz hava sınıfları açılmasıyla devam etti. Daikin Türkiye yönetiminin de hazır bulunduğu etkinlikte çocuklar, temiz hava konusunda bilgilendirildi, ilginç gösterilerle eğlendi. Etkinlik, ilçedeki Kadıllı İlkokulu'yla devam edecek.

"Amacımız, okullarda kalıcı iz bırakmak"

Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, yüzlerce çocuğun katılımıyla giderek büyüyen projenin geleceğe bir yatırım olduğunu belirtti.

Hava kirliliği sorununa dikkati çeken Önder, sağlıklarını korumak için temiz ve kaliteli hava solumaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunun için soluduğumuz havaya özen göstermeliyiz. Daikin olarak felsefemiz, insana gösterilen değerin çevreden başladığı... Ürünlerimizi geliştirirken çevrecilik ilkesini ön planda tutuyoruz. Temiz Hava Elçileri, çocuklarımızın bu taleplerini dile getirmeyi amaçlayan, onların doğaya ve doğanın bir parçası olan tüm canlılara karşı duyarlılığından ve sevgisinden ilham alan bir proje. Daikin olarak yarını bugünden düşünüyoruz. Amacımız, çocukları, sağlık, çevre ve tasarruf açısından doğru havanın önemi konusunda bilgilendirmek ve bu konulardaki farkındalıklarını geliştirmek. İnanıyoruz ki yarınlarımızı simgeleyen çocuklarımızın doğru hava ve temiz çevre konusunda bilinçlenmesi ve söz sahibi haline gelmesi, pek çok canlı türüne ve elbette insanlığa ev sahipliği yapan emektar dünyamızın geleceği için büyük fark yaratacak."