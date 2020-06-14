Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Süreci yakından takip ediyoruz
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Süreci yakından takip ediyoruz

Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili, "İlgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedirler.

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Süreci yakından takip ediyoruz
14.06.2020 19:09 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:57

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili, "İlgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedirler. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bingöl'de Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Oktay, "Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedirler. Süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

 


Kaynak: DHA

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