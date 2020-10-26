Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece Türk tarafının çaba göstermesi çözüm için kafi değildir, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının eşit ortaklığı temelinde...

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece Türk tarafının çaba göstermesi çözüm için kafi değildir, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının eşit ortaklığı temelinde bir çözümü kabul etme niyetinin bulunmadığı aşikardır.