Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece Türk tarafının çaba göstermesi çözüm için kafi değildir, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının eşit ortaklığı temelinde...
26.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 26.10.2020 18:51
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece Türk tarafının çaba göstermesi çözüm için kafi değildir, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının eşit ortaklığı temelinde bir çözümü kabul etme niyetinin bulunmadığı aşikardır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece Türk tarafının çaba göstermesi çözüm için kafi değildir, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının eşit ortaklığı temelinde bir çözümü kabul etme niyetinin bulunmadığı aşikardır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap