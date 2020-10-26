Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece Türk tarafının çaba göstermesi çözüm için kafi değildir, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının eşit ortaklığı temelinde...
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece Türk tarafının çaba göstermesi çözüm için kafi değildir, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının eşit ortaklığı temelinde...

26.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 26.10.2020 18:51
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece Türk tarafının çaba göstermesi çözüm için kafi değildir, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının eşit ortaklığı temelinde bir çözümü kabul etme niyetinin bulunmadığı aşikardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece Türk tarafının çaba göstermesi çözüm için kafi değildir, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının eşit ortaklığı temelinde bir çözümü kabul etme niyetinin bulunmadığı aşikardır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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