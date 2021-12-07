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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

AA / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani baş başa görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani baş başa görüştü.

Emirlik Divanı'ndaki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından Erdoğan ile Al Sani, baş başa görüşmeye geçti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

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AA / Sefa Mutlu - Son Dakika Haberleri

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