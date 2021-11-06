Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BATMAN'DA ŞEHİT ŞENAY AYBÜKE YALÇIN İL HALK KÜTÜPHANESİNİ ZİYARET ETTİ - Haberler
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Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BATMAN'DA ŞEHİT ŞENAY AYBÜKE YALÇIN İL HALK KÜTÜPHANESİNİ ZİYARET ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: 2017 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adının verildiği il halk kütüphanesini beraberindeki bakanlarla ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe parça çalındı.

BATMAN (DHA) - 2017 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adının verildiği il halk kütüphanesini beraberindeki bakanlarla ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe parça çalındı.

Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BATMAN'DA ŞEHİT ŞENAY AYBÜKE YALÇIN İL HALK KÜTÜPHANESİNİ ZİYARET ETTİ

Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BATMAN'DA ŞEHİT ŞENAY AYBÜKE YALÇIN İL HALK KÜTÜPHANESİNİ ZİYARET ETTİ

Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BATMAN'DA ŞEHİT ŞENAY AYBÜKE YALÇIN İL HALK KÜTÜPHANESİNİ ZİYARET ETTİ

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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