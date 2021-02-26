Son dakika haber | Çaybaşı'nda camide HES kodu uygulaması başladı
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Son dakika haber | Çaybaşı'nda camide HES kodu uygulaması başladı

26.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:17
Son dakika haber | Çaybaşı'nda camide HES kodu uygulaması başladı

Son dakika haberi: Çaybaşı ilçesindeki bir camide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında HES kodu uygulaması başlatıldı.

Çaybaşı ilçesindeki bir camide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında HES kodu uygulaması başlatıldı.

Çınar Mahallesi'nde bulunan Merkez Camisi'nde cuma namazına gelenler, HES koduna bakılarak camiye alındı.

Mahalle muhtarı Mustafa Akbaş, AA muhabirine, vatandaşların cuma namazı için camiye girişlerde yapılan uygulama için duyarlı olduklarını söyledi.

Akbaş, söz konusu uygulamanın bundan sonraki cuma namazlarında da yapılacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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