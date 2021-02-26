Son dakika haber | Çaybaşı'nda camide HES kodu uygulaması başladı

Çaybaşı ilçesindeki bir camide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında HES kodu uygulaması başlatıldı.

Çınar Mahallesi'nde bulunan Merkez Camisi'nde cuma namazına gelenler, HES koduna bakılarak camiye alındı.

Mahalle muhtarı Mustafa Akbaş, AA muhabirine, vatandaşların cuma namazı için camiye girişlerde yapılan uygulama için duyarlı olduklarını söyledi.

Akbaş, söz konusu uygulamanın bundan sonraki cuma namazlarında da yapılacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk