Son dakika haber! Cansuyu Derneğinden Güney Sudan'daki sel mağdurlarına gıda yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Cansuyu Derneğinden Güney Sudan'daki sel mağdurlarına gıda yardımı

05.01.2021 10:41 | Son Güncelleme: 05.01.2021 10:45
Son dakika haber! Cansuyu Derneğinden Güney Sudan'daki sel mağdurlarına gıda yardımı

Son dakika gündem haberine göre Cansuyu Derneği, Türkiye'nin Juba Büyükelçiliği koordinasyonunda Güney Sudan'da yaşanan sel afetinden etkilenen mağdurlara gıda paketi dağıttı.

Cansuyu Derneği, Türkiye'nin Juba Büyükelçiliği koordinasyonunda Güney Sudan'da yaşanan sel afetinden etkilenen mağdurlara gıda paketi dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bir yandan kıtlıkla mücadele eden Güney Sudan'da diğer yandan yaklaşık 1 milyon kişi, aşırı yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor ve aylardır bölgede izole bir yaşam sürdürüyor.

Ekim ayından bu yana devam eden şiddetli yağışlar sonucu birçok kişinin hayatını kaybettiği ve ülkenin büyük bölümünün sular altında kaldığı Güney Sudan'da 1 milyona yakın mağdurun kıtlık ve hastalık pençesinde acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu biliniyor.

Cansuyu Derneği, Güney Sudan'daki yardım faaliyetleriyle bölge insanına umut olmaya devam ediyor.

Gıda paketleri dağıtıldı

Juba Büyükelçiliği koordinasyonunda, Cansuyu Derneği'nin sponsorluğunda, TİKA Juba Ofisi ile Türkiye Maarif Vakfı Ülke Direktörlüğünün destekleriyle Güney Sudan'ın Sharkat bölgesinde selden etkilenen binlerce muhtaca gıda paketi dağıtımları gerçekleştirildi. Temel yiyecek malzemelerinden oluşan gıda paketleri, bölgedeki mağdur vatandaşların yüzünü güldürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yaşar, Güney Sudan'ın zor bir süreçten geçtiğini ve bölgede aşırı yağışların aylardır sürdüğünü belirtti.

Özellikle Ekim ayından bu yana büyük sel felaketlerinin yaşandığını aktaran Yaşar, "Vefat edenlerin sayısının 100'e yaklaştığı belirtiliyor. Zor bir süreçten geçen ülkedeki tahribat ve muhtaçlık hat safhada bulunuyor. Güney Sudan'ın Sharkat bölgesindeki mağdur ve muhtaç vatandaşlar için gıda paketleri dağıttık. İnşallah bölgedeki kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Prens Harry Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Ryan Babel Erol Bulut Ömer Bayram Güven Yalçın
Tüm Haberler Ocak Bursa Elazığ Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Cansuyu Derneğinden Güney Sudan'daki sel mağdurlarına gıda yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 11:07:39. #1.14#
title