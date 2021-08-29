Son dakika haber | Büyükşehir'in yeni yatırımları Hilalkent Kültür Merkezi ve Parkı hizmete açıldı

Son dakika haberi... Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin çevre ve kültür yatırımı düzenlenen görkemli törenle hizmete açıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin çevre ve kültür yatırımı düzenlenen görkemli törenle hizmete açıldı.

Hilalkent Kültür Merkezi ve Hilalkent Parkı'nın açılışına AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, belediye başkanları, AK Parti İlçe Başkanları, kamu kurumlarının yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Şahin ve Murat Altundağ törende yatırımlar hakkında bilgi verdi. AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ve AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de, Başkan Mehmet Sekmen'i tebrik ederek, ortaya konan yatırımların AK Belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etti. Başkan Mehmet Sekmen de, konuşmasında söz konusu yatırımların artarak devam edeceğini bildirdi.

Başkan Sekmen, "Erzurum'da temel belediyecilik hizmetleri bir yana dursun, yaptığımız yatırımlarla Türkiye'nin örnek belediyeleri arasına girdik" dedi.

"Daha nice hizmet ve yatırımı hemşehrilerimizle birlikte planlıyor, onlarla beraber tasarlıyoruz" diyen Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: "Çünkü bizler 'Millete hizmetkar olmayı' ilke edinmiş bir siyaset anlayışını temsil ediyoruz. Çünkü bizler halka hizmet etmenin aynı zamanda Hakk'a hizmet olduğunu idrak etmiş bir siyasi partiyiz. Çünkü biz milletin partisi olan AK Parti'yiz. Bütün bu yatırımları Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere sunduğu destekle yapıyoruz. Milletvekillerimizle, Cumhur ittifakımızla ve aziz hemşehrilerimizin destek ve duasıyla yapıyoruz. Hilalkent Kültür Merkezi'miz ve parkımız hayırlı ve uğurlu olsun. Bu iki özel yatırım semtimizin ihtiyaçları baz alınarak yapıldı. Rabbim bu güzel kültür merkezinde bu güzel eğitim yuvasında devletimize, milletimize hayırlı bireyler yetişmesini nasip eylesin."

Konuşmaların ardından çevre ve kültür yatırımlarının açılışı yapıldı, protokol üyeleri yatırımları gezerek incelemede bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı