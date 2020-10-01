Son dakika haber: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haber: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

01.10.2020 19:03 | Son Güncelleme: 01.10.2020 19:06
Son dakika haber: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çimsa 13,52 14,70 -8,03
Şişe Cam 6,91 7,27 -5,02
Pınar Et ve...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çimsa 13,52 14,70 -8,03
Şişe Cam 6,91 7,27 -5,02
Pınar Et ve Un 25,18 26,50 -4,98
Kerevitaş Gıda 5,71 5,98 -4,52
ASELSAN 18,53 19,32 -4,09
Akiş GMYO 3,32 3,46 -4,05
Logo Yazılım 94,85 98,00 -3,21
Eczacıbaşı İlaç 6,79 7,00 -3,00
Arçelik 24,06 24,80 -2,98
Halk GMYO 2,33 2,39 -2,51
İndeks Bilgisayar 16,78 17,20 -2,44
Borusan Mannesmann 15,05 15,41 -2,34
Kartonsan 692,70 709,20 -2,33
Tat Gıda 11,25 11,50 -2,17
Albaraka Türk 1,49 1,52 -1,97
Şekerbank 1,57 1,60 -1,88
Odaş Elektrik 2,79 2,84 -1,76
Enka İnşaat 6,92 7,04 -1,70
Torunlar GMYO 3,61 3,67 -1,63
Selçuk Ecza Deposu 8,44 8,58 -1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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