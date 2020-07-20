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BOĞAZLAR VE MARMARA DENİZİ'NDE ELEKTRO OPTİK SİSTEM KURULUMLARINDA SONA GELİNDİ-1

Bir son dakika haberine göre BOĞAZLAR VE MARMARA DENİZİ'NDE ELEKTRO OPTİK SİSTEM KURULUMLARINDA SONA GELİNDİ-1 (Havadan görüntü)Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Ali AKSOYER - İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL, (DHA) HAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul...

BOĞAZLAR VE MARMARA DENİZİ'NDE ELEKTRO OPTİK SİSTEM KURULUMLARINDA SONA GELİNDİ-1
20.07.2020 11:33 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:48

BOĞAZLAR VE MARMARA DENİZİ'NDE ELEKTRO OPTİK SİSTEM KURULUMLARINDA SONA GELİNDİ-1 (Havadan görüntü)
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Ali AKSOYER - İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL, (DHA) HAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarında sona gelindi. 2020'nin son çeyreğinde hizmete başlayacak olan sistemin İstanbul gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ndeki geçici kabul testleri son hızıyla devam ediyor. Sistem sayesinde Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul'da Garipçe'de kurulumu tamamlanan sistem havadan da görüntülendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün projesiyle İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistemlerin kurulumunda son aşamaya geçildi. Ana yüklenicisinin HAVELSAN olduğu ve ASELSAN tarafından da AR-GE çalışmalarının yapıldığı projede dünyanın en zorlu su yolları olan İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde gemi trafiğinin yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz izlenmesine imkan sağlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacına yönelik HAVELSAN ile imzalanan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi'nde sistem ve cihazların kurulum ve entegrasyon faaliyetlerinde tüm sahalarda çalışmalar hızla devam ederken, sistemin 2020 yılının son çeyreğinde işletmeye alınması bekleniyor.
SON TEKNOLOJİ KULLANILIYOR
İstanbul bölgesinde Ahırkapı, Üsküdar, Kandilli, Kanlıca, Beykoz, Yom Burnu, Garipçe ve Rumeli Kavağı'nda bulunan trafik gözetleme istasyonları (TGİ) ile Çanakkale bölgesinde Zincirbozan, Gocukburnu, Kepez, Kumkale ve Poyraztepe TGİ'lerine ASELSAN ürünü Ekinoks kameralar entegre edildi. Sabit ve hareketli görev yapabilen kameralar, 30 kat optik zum, kızılötesi led ve lazer aydınlatma ile bazı noktalarda da termal kabiliyetlerine sahip. Projede ayrıca ASELSAN'ın Reis Sahil Gözetleme Radarı da kullanılıyor. Sabit bir kara platformu üzerinde kullanılabilen radar, su üstü deniz hedeflerini ve su üstünde alçak irtifaya sahip hava hedeflerini tespit ve takip edebiliyor, düşük tespit edilme özelliğini taşıyor.
TEKİRDAĞ'A YENİ GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ MERKEZİ
Mevcut Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri sistemine ek olarak Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Merkezi olarak kullanılabilecek fiziki altyapıya haiz olan Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde bulanan Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi'nde yeni bir Gemi Trafik Hizmetleri merkezi ve 5 adet ilave Trafik Gözetleme İstasyonu kurularak tüm Marmara Denizi'nin Radar, OTS ve VHF kapsamasına alınması sağlanacak.
DÜNYANIN EN ZORLU SU YOLLARINDAN BOĞAZLAR
Dünyanın en önemli su yollarından birisi olan Türk boğazlarında, seyir, mal, can emniyeti ve çevre güvenliğinin sağlanması, gemi trafiğinin emniyetli şekilde sürdürülmesi amacıyla kurulan TBGTH Sistemi, gemi trafiğini yerli ve milli teknolojilerle 7/24 esasına uygun olarak kesintisiz izleme imkanı sağlayacak. Projede, HAVELSAN tarafından üretilen ve tedarik edilen Gemi Trafik Hizmetleri Yazılımı, Otomatik Tanıma Sistemi, VHF Telsiz Haberleşme Sistemi, Meteoroloji Sistemi, İzleme ve Güvenlik Sistemi ile ASELSAN'ın radar, elektro optik ve radyo yön bulucu sistemleri kullanılıyor.
VHF TELSİZ İLETİŞİMİ
VHF Telsiz Haberleşme Sistemi yani GTH Merkezi'nin istasyonlarla ve gemilerle iletişimini sağlayan sistem. Yeni proje kapsamında geliştirilen cihazlarla bu sistem daha güvenli ve kolay bir iletişim ağı sağlayacak.
80 BİNİN ÜZERİNDE GEMİ
Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde, uluslararası anlaşmalarla tanımlanmış Gemi Trafik Hizmetleri sistemlerinin amaçlarına uygun olarak, "Denizde can güvenliğini ve seyir emniyetini artırmak ile çevreyi korumak maksadıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kuruldu. 2003 yılından itibaren hizmet veren sistem Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından işletiliyor. Yılda, 300 milyon tonu tehlikeli yük olmak üzere yaklaşık 1 milyar ton yükü taşıyan 80 binin üzerinde geminin geçtiği Türk boğazlarında 7/24 saat esasıyla hizmet veren bu sistemin kesintisiz çalışmasını devam ettirmek amacıyla eskiyen teçhizatını yenilemek, gelişen teknolojiye uyumunu sağlamak ve imkanlarını artırmak amacıyla sistemin yenilenmesini hedefleyen proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından oluşturuldu.
HAVELSAN ÜSTLENDİ
Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri sisteminin yenilenmesini ve geliştirilmesini kapsayan bu proje HAVELSAN tarafından üstlenildi. Milli ve yerli sistem üretmeyi amaçlayan projede sistem yazılımı ve entegrasyonu HAVELSAN tarafından, önemli algılayıcı sistemler olan radar, elektro-optik ve telsiz yön bulucularının üretimi ise ASELSAN tarafından gerçekleştiriliyor.
2020'NİN SON ÇEYREĞİNDE KULLANILACAK
Sistemin yenilenmesi projesi, boğazlar ve Marmara Denizi kıyısında kurulu bulunan 2 merkez ve bu merkezlere bağlı 27 istasyondaki teçhizat ve yazılımı kapsıyor. Proje, ASELSAN tarafından üretilen algılayıcı sistemlerin yanında; Otomatik Tanımlama Sistemleri, telsiz haberleşme cihazları, meteorolojik algılayıcılar, tesis izleme ve güvenlik sistemlerini de içeriyor. Halen kurulum ve entegrasyon faaliyetleri tüm sahalarda devam eden projenin 2020 yılının son çeyreğinde işletmeye alınması planlanıyor.
YERLİ YAZILIM
Türk Boğazları stratejik öneme sahip olmasının yanında dünyanın en tehlikeli suyollarından birisi olarak kabul ediliyor. Bu alanda, gemi seyir emniyeti ve çevrenin korunması bakımından kritik bir görevi yerine getiren Gemi Trafik Hizmetleri Sisteminin yenilenmesi projesinin tamamlanması ile birlikte, 2003 yılından bu yana kesintisiz devam eden hizmet yeni teknoloji, artırılmış izleme kabiliyetleri ve genişletilmiş kapsama alanı daha da gelişmiş olacak, ayrıca milli yazılımın sağlayacağı esneklik ve hızlı geliştirme avantajına sahip olunacak.

BOĞAZLAR VE MARMARA DENİZİ'NDE ELEKTRO OPTİK SİSTEM KURULUMLARINDA SONA GELİNDİ-1
BOĞAZLAR VE MARMARA DENİZİ'NDE ELEKTRO OPTİK SİSTEM KURULUMLARINDA SONA GELİNDİ-1
BOĞAZLAR VE MARMARA DENİZİ'NDE ELEKTRO OPTİK SİSTEM KURULUMLARINDA SONA GELİNDİ-1
BOĞAZLAR VE MARMARA DENİZİ'NDE ELEKTRO OPTİK SİSTEM KURULUMLARINDA SONA GELİNDİ-1

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Kaynak: DHA

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