Son dakika haber: Bilgisayar klavye şampiyonasında Türk takımı 4 madalya kazandı

Son dakika gündem haberine göre Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu'nun (INTERSTENO) Çekya Temsilciliği tarafından düzenlenen "ZAV 100 Uluslararası İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası"nda Türk takımı, 4 madalya kazandı.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu'nun (INTERSTENO) Çekya Temsilciliği tarafından düzenlenen "ZAV 100 Uluslararası İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası"nda Türk takımı, 4 madalya kazandı.

INTERSTENO Türkiye Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, "2020 ZAV 100 Uluslararası İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası", 21 ve 24 Kasım'da yapıldı.

Çekya, Almanya, ABD, Belçika, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İtalya, Lüksemburg, Macaristan, Rusya, Slovakya, Polonya ve Türkiye'den 1132 kişinin katıldığı yarışmada, Türk Milli Takımı gerek ferdi ve gerekse takım halinde şampiyon oldu.

Yarışmaya Afyonkarahisar Sandıklı Ortaokulu'ndan katılan Nisan Maya Tunçoğlu, dakikada net 699 vuruş yazarak "0-12 Yaş Küçükler Kategorisinde" şampiyonluğu kazandı.

Aynı okuldan ve aynı kategoride Rümeysa Özen'in dakikada net 442 vuruş yaptığı yarışmada, Ankara Danıştay'dan Erdi Çiller dakikada net 774 vuruşla

"Tecrübeliler Kategorisi" ikinci, "17-20 Yaş Gençler Kategorisi"nde Isparta Süleyman Demirel Tıp Fakültesi'nden İlyas Pamukçu da dakikada net 702 vuruş yaparak üçüncülüğü elde etti.

4 Kategoride yapılan yarışlarda dağıtılan toplam 12 madalyanın 4'ünü kazanan Türk Milli Takımı, takım halinde de şampiyonluğu kazandı. Diğer 8 madalya da Rusya, İtalya, Çekya, ABD, Polonya ve Hırvatistan'dan katılan yarışmacılara verildi.

Öte yandan, 12 yarışmacı onur tablosuna girerek topladıkları 7.143 puanla birinci olurken, 5.909 puanla Çekya ikinci, 2.145 puanla Rusya üçüncü oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç