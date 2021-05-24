Son dakika haber | Bayrampaşa'da eve giren hırsızlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Bayrampaşa'da eve giren hırsızlar kamerada

Son dakika haber | Bayrampaşa'da eve giren hırsızlar kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre BAYRAMPAŞA'da önceki gün evden hırsızlık yapan 1'i yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

BAYRAMPAŞA'da önceki gün evden hırsızlık yapan 1'i yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, girdikleri evden 2 cep telefonu, 1 pasaport ve 2 bin lira parayla birlikte aynı gün yakalanırken, zanlılar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Polis ekipleri, önceki gün Bayrampaşa Orta Mahalle'de bulunan evden 2 cep telefonu, pasaport ve 2 bin lira para çalındığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, hırsızlığın gerçekleştiği evin çevresinde güvenlik kamerası çalışması başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, hırsızlık olayını edilen C.K., E.K. ve yabancı uyruklu A.O. isimli şüphelilerin gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekipler, hırsızlık zanlısı C.K., E.K. ve yabancı uyruklu A.O. isimli şüphelileri aynı gün çaldıkları eşyalarla gözaltına aldı. Hırsızlık şüphelisi C.K., E.K. isimli iki şüpheli bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.O., isimli şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edildi. Hırsızların binaya giriş anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.


- İstanbul
Son dakika haber | Bayrampaşa'da eve giren hırsızlar kamerada
Son dakika haber | Bayrampaşa'da eve giren hırsızlar kamerada
Son dakika haber | Bayrampaşa'da eve giren hırsızlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası! Biri, gözaltına alınmamak için soyundu
Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası! Biri, gözaltına alınmamak için soyundu
Boşanma aşamasındaki eşine otomobilde pusu kurdu! Görür görmez kurşun yağdırdı
Boşanma aşamasındaki eşine otomobilde pusu kurdu! Görür görmez kurşun yağdırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Deniz Demir Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Alişan Prens Harry Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Gökhan Töre Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Bayrampaşa'da eve giren hırsızlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 17:30:29. #1.14#

title