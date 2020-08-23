Son dakika haber | Başı sıkışan hayvanların imdadına itfaiye koştu Son dakika haberine göre Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Turgutlu'da apartman boşluğuna düşen yavru köpek ile Yunusemre'de balkona sıkışan kuşu başarılı bir şekilde kurtararak, yeniden doğal ortamlarına bıraktı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Turgutlu'da apartman boşluğuna düşen yavru köpek ile Yunusemre'de balkona sıkışan kuşu başarılı bir şekilde kurtararak, yeniden doğal ortamlarına bıraktı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesinde Fransız balkona kuşun sıkıştığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı alan ekipler, hızla olay yerine gelerek, kuşu sıkıştığı yerden kurtardı. Bir diğer olay da Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Bozkurt Mahallesi Şehitler yolunda apartman boşluğuna düşen yavru köpek de, yine itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı. Yavru köpek ve kuş, yeniden doğal ortamlarına bırakılırken, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, canları yaşatmak için itfaiye ekiplerinin 24 saat göreve hazır olduğunu söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA