Son dakika haber: - Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Buhara kentini ziyaret etti
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Son dakika haber: - Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Buhara kentini ziyaret etti

07.03.2021 21:56 | Son Güncelleme: 07.03.2021 22:01

Son dakika haberi: - Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Buhara kentini ziyaret etti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Buhara kentinde tarihi mekanları ziyaret etti.

- Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Buhara kentini ziyaret etti

BUHARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Buhara kentinde tarihi mekanları ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'daki ziyaretlerine devam ediyor. Buhara kentine gelen Bakan Çavuşoğlu, buradaki tarihi mekanları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Çavuşoğlu, Buhara'da Kelan (Büyük) Minaresi, Mir Arab Medresesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve içinde kervansaraylar, müzeler, hamamlar bulunan eski şehir bölgesini ziyaret etti.

Son dakika haber: - Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Buhara kentini ziyaret etti
Son dakika haber: - Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Buhara kentini ziyaret etti
Son dakika haber: - Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Buhara kentini ziyaret etti
Son dakika haber: - Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Buhara kentini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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