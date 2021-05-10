Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Filistin ve Kudüs'teki son gelişmeler için telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Cezayir, Pakistan ve Rus mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde, Filistin ve Kudüs'teki son gelişmeleri değerlendirdi.