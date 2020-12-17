Son dakika haber | Aydın'da sahte içkiden zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haber | Aydın'da sahte içkiden zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

17.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:27
Son dakika haber | Aydın'da sahte içkiden zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Edinilen son dakika haberine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Güzelçamlı Mahallesi'nde yaşayan M.A (47) ile R.K (61) ve M.L.Ö (65) rahatsızlanınca 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü.

Sahte içki içtikleri belirtilen kişiler, durumları ağır olduğu için yoğun bakım servisine alındı.

Konuya ilişkin araştırma yapan Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkiyi M.L.Ö'nün ürettiğini tespit etti.

M.L.Ö'nün evinde yapılan aramada 447 şişe sahte rakı ile 500 gram anason aroması ve 170 litre etil alkol ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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