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Son dakika haberleri... Ankara'da bacada ve çatı katında çıkan yangınlar korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde baca yangını ve Yenimahalle ilçesindeki çatı katındaki meydana gelen yangınlar korkuttu.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde baca yangını ve Yenimahalle ilçesindeki çatı katındaki meydana gelen yangınlar korkuttu.

Yangın, akşam saatlerinde Kızılcahamam ilçesi Akçay Mahallesi Şehit Mehmet Erdem Caddesi üzerinde bulunan meşhur köfteci yaşar baba'da meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı ızgara bacasından alevler yükselmeye başladı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri bacadaki alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonuna an be an yansıdı.

Çatı katında yangın

Yangın akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Ragıp Tüzün Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir evin çatın katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin çatı katında alevleri gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatı katında çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Son dakika haberleri... Ankara'da bacada ve çatı katında çıkan yangınlar korkuttu

Son dakika haberleri... Ankara'da bacada ve çatı katında çıkan yangınlar korkuttu

Son dakika haberleri... Ankara'da bacada ve çatı katında çıkan yangınlar korkuttu

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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