Son dakika haber... Akseki'de kaçak cep telefonu ve uyuşturucu operasyonu Son dakika güncel haberine göre Akseki ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan araçta yapılan aramada 24 kaçak cep telefonu ve 19 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Akseki ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan araçta yapılan aramada 24 kaçak cep telefonu ve 19 uyuşturucu hap ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa'dan ilçeye mevsimlik işçi taşıyan araçla uyuşturucu madde ve kaçak telefon getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Akseki-Manavgat kara yolunda durdurulan araçta yaptığı aramada 24 kaçak cep telefonu ve 19 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli İ.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaynak: AA