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18 yıl önce vefat eden adamın kullanılmayan evinin bahçesinde karı koca kenevir yetiştirdiler

3. Sayfa Haberleri

18 yıl önce vefat eden adamın kullanılmayan evinin bahçesinde karı koca kenevir yetiştirdiler

Antalya'nın Akseki ilçesinde 18 yıl önce vefat eden bir kişinin kullanılmayan evinin bahçesine, karı-koca iki kişinin kenevir ektiği tespit edildi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde 18 yıl önce vefat eden bir kişinin kullanılmayan evinin bahçesine, karı-koca iki kişinin kenevir ektiği tespit edildi. Kenevirler jandarma ekipleri tarafından sökülerek imha edildi.

Akseki Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Akseki İlçesi Ceceler Mahallesinde Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timi ve Cevizli Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde 2004 yılında vefat eden H.G.'nin kullanılmayan evinin bahçesinde, 22 kök kenevir bitkisinin ekili olduğu tespit edildi. Kenevirler sökülerek imha edilirken, yapılan araştırmalar neticesinde, kenevirleri Ceceli köyünde ikamet eden S.G. ve eşi olan N.G'nin ektiği tespit edildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Antalya Kenevir Akseki 3. Sayfa Haberler

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