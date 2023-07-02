Kurban Bayramı öncesinde tatilciler Antalya'ya akın ederken yaşanan trafik yoğunluğu bu kez yerini dönüş yoluna bıraktı. Özellikle Akseki-Konya ve Manavgat-Akseki Karayollarında Araç kuyruğu ise yer yer 2 kilometreyi buldu. Bayram tatilini geçirmek için Antalya'yı tercih eden binlerce kişi, dönüş yoluna geçince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Tatil dönüşü Antalya- Konya kara yolunda trafik yoğunluğu

ANTALYA - Kurban Bayramı öncesinde tatilciler Antalya'ya akın ederken yaşanan trafik yoğunluğu bu kez yerini dönüş yoluna bıraktı. Özellikle Akseki- Konya ve Manavgat- Akseki Karayollarında Araç kuyruğu ise yer yer 2 kilometreyi buldu

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Antalya- Konya karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Bayram tatilini geçirmek için Antalya'yı tercih eden binlerce kişi, dönüş yoluna geçince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Konya'ya gidiş istikametinde tek şeritte neredeyse kuyruk oluşurken Antalya'ya geliş istikametindeki sakinlik dikkat çekti.

Eve dönüş için son günü bekleyen tatilciler Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir ve Akseki- Manavgat karayollarında zaman zaman kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Akseki Bölge Trafik ve Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri karadan denetimlerini sürdürürken sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yoğunluğun geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.

9 günlük bayram tatili süresi içerisinde Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda bazı maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları meydana geldi.