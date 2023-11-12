Akseki'de Kaçak Alkol Operasyonu: 93 Litre Kaçak Alkol ve 6 Sayfa Sahte Bandrol Ele Geçirildi

Antalya'nın Akseki ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan operasyonda, 93 litrelik kaçak/sahte alkollü içki ve 6 sayfa sahte bandrol ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde bir yolcu otobüsünde 93 litrelik kaçak/sahte alkollü içki ve 6 sayfa sahte bandrol ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Antalya ili Akseki ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde kaçak alkol taşınacağı ve satışının gerçekleşeceğinin tespit edildi. Bunun üzerine araçta yapılan aramada; 93 litrelik kaçak/sahte alkollü içki ve 6 sayfa sahte bandrol ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 4 şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - ANTALYA