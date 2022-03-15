Tosya'da telefon direklerinden 400 metre kablo çalındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tosya'da telefon direklerinden 400 metre kablo çalındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tosya'da telefon direklerinden 400 metre kablo çalındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Gökçeöz köyü ile Akseki köyü arasında yaklaşık telefon direklerin üzerindeki yaklaşık 400 metrelik kablo çalındı.

AKSEKİ, ANTALYA (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesi Gökçeöz köyü ile Akseki köyü arasında yaklaşık telefon direklerin üzerindeki yaklaşık 400 metrelik kablo çalındı.

Olay, Tosya ilçe merkezine bağlı Gökçeöz köyü ile Akseki köyü arasında kalan bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki köy arasında bulunan telefon direklerinden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yaklaşık 400 metre uzunluğunda kablo çaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olayla ilgili jandarmaya ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Tosya'da telefon direklerinden 400 metre kablo çalındı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu, Akseki, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title