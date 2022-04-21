Akseki'de uyuşturucu operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akseki'de uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Akseki'de uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Akseki ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Akseki ilçesi, Sarıhacılar Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti ile ilgili yapılan çalışmalarda M. Ç. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve Akseki, Alanya ve Manavgat ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öğrenildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince M.Ç. isimli şahsın Akseki İlçesinde ikamet ettiği evde ve aracında yapılan aramada; 4 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 2 adet uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı payp ele geçirildi.

Olay ile ilgili yakalanan şüpheli uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak bulundurmak suçlarından gözaltına alındı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Hisarcık, Akseki, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title