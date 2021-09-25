Son dakika haber... Aksaray'da 45 özel eğitim merkezine eş zamanlı operasyon - Haberler
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Son dakika haber... Aksaray'da 45 özel eğitim merkezine eş zamanlı operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Aksaray'da 45 özel eğitim merkezine eş zamanlı operasyon

Son dakika haberleri: Aksaray'da FETÖ/PDY'den ihraç edilen ve özel eğitim kurumlarında eğitim veren öğretmenler ile devlet personeli olup özel eğitim merkezlerinde kanunsuz olarak çalışan eğitimcilere yönelik 45 kuruma eş zamanlı operasyon düzenlendi.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da FETÖ/PDY'den ihraç edilen ve özel eğitim kurumlarında eğitim veren öğretmenler ile devlet personeli olup özel eğitim merkezlerinde kanunsuz olarak çalışan eğitimcilere yönelik 45 kuruma eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, valilik ve milli eğitim müdürlüğüne gelen "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasından ihraç olan öğretmenlerin özel kurumlarda çalıştığı" ve "Devlet eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin özel kurumlarda çalıştığı" ihbarları üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde konuyla ilgili teknik ve fiziksel takip başlattı. Yapılan takiplerde birçok bulguya rastlayan polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Saat 11.30'da kent genelinde bulunan toplam 45 özel eğitim merkezi ve kişisel gelişim kurslarına jandarma, Sosyal Güvelik Kurumu (SGK), Milli Eğitim Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü ve polislerin yer aldığı toplam 225 personelle eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda işletme sahibi, müdürü, müdür yardımcıları ve tüm öğretmenler bir bir denetlendi. Operasyon halen devam ederken operasyonun ardından Aksaray Valiliği tarafından açıklama yapılacağı bildirildi. - AKSARAY

Son dakika haber... Aksaray'da 45 özel eğitim merkezine eş zamanlı operasyon

Son dakika haber... Aksaray'da 45 özel eğitim merkezine eş zamanlı operasyon

Son dakika haber... Aksaray'da 45 özel eğitim merkezine eş zamanlı operasyon

Son dakika haber... Aksaray'da 45 özel eğitim merkezine eş zamanlı operasyon

Son dakika haber... Aksaray'da 45 özel eğitim merkezine eş zamanlı operasyon

Son dakika haber... Aksaray'da 45 özel eğitim merkezine eş zamanlı operasyon

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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