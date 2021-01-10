Son dakika haber! Afganistan'da Taliban'a yönelik hava harekatında 12 sivil öldü
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Son dakika haber! Afganistan'da Taliban'a yönelik hava harekatında 12 sivil öldü

10.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:08
Son dakika haber! Afganistan'da Taliban'a yönelik hava harekatında 12 sivil öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinde Afgan Hava Kuvvetlerince Taliban'a düzenlenen harekatta 12 sivilin öldüğü bildirildi.

Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinde Afgan Hava Kuvvetlerince Taliban'a düzenlenen harekatta 12 sivilin öldüğü bildirildi.

Nimruz İl Şura Başkanı Baz Muhammed Nasır, basına yaptığı açıklamada, Afgan Hava Kuvvetlerinin Nimruz'un Haşrud ilçesine bağlı Manzari bölgesinde Taliban'a yönelik hava harekatı düzenlediğini söyledi.

Nasır, harekat sırasında bombanın eve isabet etmesi sonucu 12 sivilin yaşamını yitirdiğini, 2 sivilin de yaralandığını belirtti.

Nimruz Valiliği Sözcüsü Rahmatullah Ömeri ise olayın soruşturulduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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