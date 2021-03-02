Son dakika haber... ABD'nin Afganistan Temsilcisi Halilzad, Afganistan hükümetiyle barışı görüştü
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Son dakika haber... ABD'nin Afganistan Temsilcisi Halilzad, Afganistan hükümetiyle barışı görüştü

02.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:05
Son dakika haber... ABD'nin Afganistan Temsilcisi Halilzad, Afganistan hükümetiyle barışı görüştü

Bir son dakika haberine göre ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya geldi.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayından yapılan açıklamaya göre, Halilzad ile Gani'nin görüşmesinde Taliban ile Afganistan hükümeti arasında devam eden barış görüşmeleri ele alındı.

Afganlar arası müzakere sürecinin hızlandırılmasının konuşulduğu görüşmede, bu konuda yapılacak çalışmaların masaya yatırıldığı kaydedildi.

Öte yandan Halilzad, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile de bir araya geldi.

Milli Uzlaşı Yüksek Konseyinden yapılan açıklamada, Halilzad ile Abdullah arasında gerçekleşen görüşmede, Afganlar arası müzakereler ve yapılması gereken çalışmaların ele alındığı belirtildi.

Halilzad ayrıca Afganistan'daki siyasi parti liderleriyle barış konusunu görüştü.

Katar'ın başkenti Doha'da ikinci aşamasına 6 Ocak'ta geçilen Afganlar arası müzakerelere Taliban heyetinin 26 Ocak'ta bölge ülkelerini ziyarete çıkmasının ardından ara verilmiş ve görüşmeler 22 Şubat'ta tekrar başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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