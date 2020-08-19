Son dakika haber | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 175 bin 133'e yükseldi
Son dakika haberine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 175 bin 133'e yükseldi.
19.08.2020 17:32 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:43
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 175 bin 133'e yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 175 bin 133 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 5 milyon 658 bin 74 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 12 bin 58 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
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Kaynak: DHA