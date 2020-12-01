Son dakika haber: AA'nın geleneksel 'Yılın Fotoğrafları' oylaması başladı
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Son dakika haber: AA'nın geleneksel 'Yılın Fotoğrafları' oylaması başladı

01.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 01.12.2020 18:58

Son dakika gündem haberi... Anadolu Ajansı (AA), 2020'ye damga vuran olaylara ait fotoğraflarını oylamaya sundu.

Anadolu Ajansı (AA), 2020'ye damga vuran olaylara ait fotoğraflarını oylamaya sundu.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından seçilecek görseller arasında, üç kategoride "Yılın Fotoğrafları" belirlenecek.

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, bu yıl da Türkiye'nin yanı sıra Çin, Şili, Lübnan, İran, Suriye, Yunanistan, İskoçya, Rusya, ABD, Fransa, Libya, Hindistan, Kolombiya, Filistin, Azerbaycan, Irak, Bosna Hersek, Filipinler, Suudi Arabistan, Tayland ve Brezilya gibi dünyanın farklı coğrafyalarından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yayımlanan 750 binin üzerindeki kare arasından belirlenen 76 seçkin fotoğraf, dünyada Türkçe ve İngilizce alt yazıyla oylamaya açıldı.

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Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" yarışmasında, haber kategorisinde 31, yaşam kategorisinde 30 ve spor kategorisinde 15 kare fotoğraf yer alıyor.

AA fotoğraf editörlerince belirlenen karelerin yer aldığı seçkide, dünya medyasının önemli yayın organlarında sıkça kullanılan siyaset, spor, yaşam gibi çeşitli konularla sıcak gelişmelere ilişkin fotoğraflar bulunuyor.

Geçen yıl 279 bin kişinin katıldığı oylama, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.

Son dakika haber: AA'nın geleneksel 'Yılın Fotoğrafları' oylaması başladı
Son dakika haber: AA'nın geleneksel 'Yılın Fotoğrafları' oylaması başladı
Son dakika haber: AA'nın geleneksel 'Yılın Fotoğrafları' oylaması başladı
Son dakika haber: AA'nın geleneksel 'Yılın Fotoğrafları' oylaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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