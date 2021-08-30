Son dakika haberleri: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Gaziantepli şehitler unutulmadı
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Son dakika haberleri: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Gaziantepli şehitler unutulmadı

Son dakika haberleri: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Gaziantepli şehitler unutulmadı
İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberi: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Gaziantepli şehitler unutulmadı Gaziantep protokolü şehitlikleri ziyaret etti Gaziantep'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılı nedeniyle Şehitliklerde de tören düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Gaziantepli şehitler unutulmadı

Gaziantep protokolü şehitlikleri ziyaret etti

GAZİANTEP - Gaziantep'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılı nedeniyle Şehitliklerde de tören düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolaysıyla Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma programının ardından kent protokolü Asri Mezarlık içerisinde bulunan şehitlikleri ziyaret etti. Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Osman Toprak, Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, askeri erkan ve diğer protokol üyeleri ile şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Ziyaret sırasında şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildikten sonra şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. Program yeni şehitlik ziyareti sonrası sona erdi.

Son dakika haberleri: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Gaziantepli şehitler unutulmadı
Son dakika haberleri: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Gaziantepli şehitler unutulmadı
Son dakika haberleri: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Gaziantepli şehitler unutulmadı
Son dakika haberleri: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Gaziantepli şehitler unutulmadı
Son dakika haberleri: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Gaziantepli şehitler unutulmadı
Son dakika haberleri: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Gaziantepli şehitler unutulmadı
Son dakika haberleri: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Gaziantepli şehitler unutulmadı
Son dakika haberleri: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Gaziantepli şehitler unutulmadı
Son dakika haberleri: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Gaziantepli şehitler unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı

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