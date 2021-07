Son dakika haber | 15 Temmuz gazileri Geleneksel Okçuluk için bir araya geldi

Son dakika spor haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığında "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anısına 47 gazinin de katılımıyla "Geleneksel Okçuluk" tanıtımı yapıldı.

Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı, Gaziler Engelli Spor Kulübü ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi işbirliğiyle, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı Mustafa Yavaş Salonu'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anısına teşkilat gazilerinden 47 kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Pursaklar Gençlik Merkezi Gönüllü Geleneksel Okçuluk Antrenörleri tarafından 15 Temmuz gazilerine "Geleneksel Okçuluk" tanıtımı yapıldı.

Sosyal Hizmetler ve Sağlık Müdürlüğü Daire Başkanlığında, Sosyal Hizmetler şube müdürü olarak görev yapmakta olan Emniyet Müdürü Kerim Acar, "Ülkemizin birliği devletimizin bekası için canını feda eden şehitlerimizi ve bu uğurda şehadeti göze alan gazilerimizi andığımız bu özel günde gazilerimizi sportif faaliyetler içerisinde toparlamak onları sosyal alanlara yöneltmek, motivasyonlarını sağlamak sporla iç içe yaşam sağlamalarını temin etmek için 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinlik yaptık. Bu etkinliklerden birincisi de bu sene ikincisini yaptığımız okçuluk müsabakası ve gezi programlarımız olacak. 5 Temmuz Pazartesi gününden 9 Temmuz Cuma gününe kadar Özel Hareket Daire Başkanlığı içerisinde bulunan Mustafa Yavaş Spor salonunda, yine gazi antrenörümüz tarafından gazilerimize okçuluk eğitimi verildi. 12 Temmuz pazartesi günü yine gazilerimizle birlikte kendisi de gazi olan Mustafa Kemal Atatürk'ü Anıtkabirde ziyaret ettik. Akabinde 10 Nisan polis haftasında bakanımızın açılışını yaptığı "Polis Müzesini" ziyaret ederek güzel bir program gerçekleştirdik. Yine aynı gün 15 Temmuz Şehitler Anıtını ziyaret ederek 15 Temmuz şehitlerimize ve tüm şehitlerimize gazilerimizle birlikte dualar okuduk. Yine bu gün, 13 Temmuzda gazilerimize geleneksel okçuluğu tanıtmak talim yaptırmak üzere Pursaklar Gençlik Merkezi Gönüllü Antrenörlerini külümüze davet ettik. Burada gazilerimize sabah saatlerinden itibaren geleneksel okçuluğun atış tarzlarını dikkat edeceği hususları öğrettikten sonra talimlerimize başladık. Bu sene yine 5.yıl dönümünü andığımız 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü andığımız çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmekte. Gazilerimizle birlikte bu etkinliği yapmanın büyük gurunu yaşamaktayız. Yine bize gazilerimize destek veren özel hareket daire başkanlığı sosyal hizmetler daire başkanlığı yine gazi engelliler spor başkanlığı başkanımız ömer kula başkanımız başta olmak üzere, bu dönem iş birliği içerisinde türkiye spor bakanlığı destekli, Yıldırım Okçuluk Spor Kulübünün, Pursaklar Gençlik Merkezi gönüllü antönörlerinin desteklerinden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Bu günün münasebetiyle aziz şehitlerimizi, gazilerimizi gazilerimizin ailelerini saygıyla ve minnetle anıyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin karşılıksız kalmayacağını, bütün teşkilat olarak sivil vatandaşlarımız ile asker ve polislerimizin kanlarının yerde kalmayacağını taahhüt ediyor sonuna kadar arkasında olacağımızın sözünü veriyoruz" diye konuştu.

15 Temmuz gazilerinden, Gaziler Engelli Spor Kulüp Başkanı Gazi Ömer Kula, "Kol verdik, bacak verdik ama asla yıkılmadık" diyerek, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, vatan eğer uğrunda ölen varsa vatandır" düsturuyla biz bu aziz vatanımız için can verdik can aldık. Kol verdik bacak verdik ama asla yıkılmadık. Aziz ve şanlı Türk Bayrağını yere düşürmemek için bizler, gaziler olarak üzerimize düşen vazifeyi tamamen yerine getirdik. Gaziler, bedel ödeyen insanlar ömrümüzün kalan kısmını hem devletimize hem milletimize hem de şanlı polis teşkilatına hizmet etmek amacıyla gaziler engelli spor kulübü olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminde yıkılmadığımızı ayakta olduğumuzu göstermek amacıyla Türkiye'nin dört bir yanından gazilerimizi Ankara'ya davet ettik. Amacımız gazilerimizin dimdik ayakta olduğunu göstermekti. Bu amaçla 15 günlük süre boyunca gazilerimize 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü etkinlikleri kapsamında gaziler arasında 2.sini düzenlediğimiz şehitlik kupasını yapmaktayız. Bu organizasyonun amacı, gazilerimizi okçuluk ve buna benzer sportif faaliyetler ile sosyal hayatın içerisine entegre olmasını sağlamak ve yüce Türk milletine, gazileri olarak her zaman göreve hazır olduğumuzu göstermektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı