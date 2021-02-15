Son dakika gündem: Van'da PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon: 27 gözaltı

VAN'da PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek sokak olaylarını düzenleyip tertip edebilecekleri değerlendirilen 'DGH' mensubu 27 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 11'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU