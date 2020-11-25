Son dakika gündem: Sivas'ta yeni itfaiye binası inşa ediliyor

Gelen son dakika haberine göre Sivas'ta yeni itfaiye binası yapımı sürüyor.

Sivas'ta yeni itfaiye binası yapımı sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin yeni itfaiye hizmet binası inşaat alanında incelemelerde bulunarak Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu'ndan gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

Yeni itfaiye binasının hayırlı olmasını dileyen Bilgin, "Seçim döneminde hemşerilerimize söylediğimiz gibi belediyemizin asli ihtiyaçlarından olan şehrimizin güvenliğinden sorumlu olan, doğal afetlerde ilk müdahalelerde bulunan itfaiye ekiplerimizin bir hizmet binasına ihtiyacı vardı. Sadece bir hizmet binası olarak değil bir kompleks olarak düşündük. Yatakhanesinden, açık ve kapalı spor salonlarına kadar bir yaşam alanı oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Projenin 18 milyon liraya ihale edildiğini belirten Başkan Bilgin, şunları kaydetti:

"Projemizi inşallah 2021 yılı eylül ayı gibi hizmete sunacağız. Yine bu bölgede belediyemizin hizmet birimlerini kampüs haline getirme kapsamında inşallah Ulaştırma Müdürlüğümüzü ve Zabıta Müdürlüğümüzü de bu bölgeye toplu olarak getirdiğimiz zaman hemşerilerimizin hizmete kolay ulaşmalarını sağlayacağız. İtfaiye hizmet binamızın içerisinde yapacağımız kapalı ve açık spor salonlarını hem itfaiyemiz hem zabıta birimimiz ortak olarak kullanabilecek. 2020 yılında yaşadığımız pandemi nedeniyle bazı projelerimizin yapımını ötelemiştik. İnşallah 2021 yılında bu ötelediğimiz projeleri de hayata geçirmeye başlayacağız. Proje şehrimize hayırlı uğurlu olsun."

İnşaat çalışmalarına başlanan yeni bina, ulaşım kolaylığı açısından çevre yolunun kenarında bulunan eski otobüs toplanma merkezi üzerine yapılıyor.

Toplam 15 bin metrekare olan proje içerisinde itfaiye araçları için kapalı otopark, personel için yemekhane, spor salonu, eğitim salonu, dinlenme salonu, simülasyon odası, 3 adet misafirhane, teknik servisler, idari birimler ve 9 adet yatak odası bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer