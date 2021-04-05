Son dakika gündem: Nijerya'da kolera salgınında 24 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: Nijerya'da kolera salgınında 24 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Nijerya'da kolera salgınında 24 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Nijerya'nın güneyindeki Bayelsa eyaletinde görülen kolera salgını nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'nın güneyindeki Bayelsa eyaletinde görülen kolera salgını nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Bayelsa eyaletinin Sağlık Komiseri Dr. Pabara Newton-Igwele, yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde 200 kişiye kolera teşhisi konulduğunu belirtti.

Hastalığa yakalananlardan 24 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Newton-Igwele, hastalığın görüldüğü bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını aktardı.

Newton-Igwele, bölge sakinlerine salgına karşı tedbir almaları çağrısı yaparak, herhangi bir şüpheli durumda yetkililere haber verilmesini istedi.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili biçimde yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo, maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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