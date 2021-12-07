Son dakika gündem: Muş'ta çiğ süt tavsiye satış fiyatının 4 lira 70 kuruşa yükselmesi üreticiyi memnun etti

MUŞ (AA) - Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulunun 8 Aralık'tan geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatını 4 lira 70 kuruş olarak belirlemesi Muş'taki üreticiyi memnun etti.

Muş Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cemal Aral, gazetecilere, Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından 3 lira 20 kuruş olan soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatının 4 lira 70 kuruş olarak belirlenmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Yüzde 46 oranında çiğ süt fiyatlarına zam yapılmasından memnun olduklarını dile getiren Aral, şöyle konuştu:

"Çiğ süte ilk kez bu kadar zam geldi. Süte litre başına 20 kuruş devlet desteğinin de olmasından memnunuz. Süt zammı, üreticinin beklentisinin üzerinde oldu. Süte verilen zam çiftçiler için büyük bir gelir kaynağı oldu. İl genelinde 17 noktada 600 besiciden yaklaşık günde 20 ton süt alıyoruz. Şu anda hayvanların doğum dönemi olduğundan dolayı süt alımına 2 ay ara verdik. Şubat ayından sonra tekrar süt alımlarına başlayacağız. Süte verilen 4 lira 70 kuruş zamdan sonra hayvancılıkta artış sağlanacak. Bu yıl günlük 25 ton süt almayı hedefliyoruz."

Merkeze bağlı Yarpuzlu köyünde besicilik yapan Necat Demirel ise süte verilen zamdan çok memnun kaldıklarını belirtti.

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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